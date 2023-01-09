Азербайджан зарекомендовал себя в мире как сильное спортивное государство, и в целом позиция нашей страны на мировой арене с каждым годом укрепляется. Мы проводим нашу политику последовательно. В Азербайджане царят стабильность, мир, безопасность, ведутся широкомасштабные строительные работы. Наша историческая победа является источником гордости для каждого азербайджанца, для каждого гражданина, для всех азербайджанцев мира. И будущее поколение мы будем воспитывать в духе патриотизма, так же как мы это делали всегда, и воспитали такое прекрасное молодое поколение, которое высоко поднимает флаг нашей страны как на спортивных аренах, так и на поле боя. Абсолютным большинством участников Второй Карабахской войны была молодежь — молодежь, воспитанная на основе нашей политики, получившая прекрасное воспитание как в обществе, так и в семьях. Этот фактор, безусловно, проявляет себя во всех сферах. То есть уже более двух лет наш народ живет как народ-победитель, и этот фактор, вызывающий чувство гордости, отныне останется с нами навеки. Просто каждый из нас в своей области, в своей деятельности должен быть достоин этой святой Победы. Я уверен, что сейчас наши спортсмены, принимая участие в международных соревнованиях, выступают совершенно с другим задором, и даже как-то по-другому, и еще раз подтверждают ту истину, что мы являемся народом-победителем.

Об этом заявил президент Азербайджана, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии, посвященной спортивным итогам 2022 года. Информацию приводит пресс-служба главы государства.

«Хочу еще раз поздравить спортсменов, их тренеров, спортивную общественность со всеми достигнутыми успехами. Обычно наши встречи, посвященные спортивным итогам, проходили в конце года, но в конце прошлого года у нас не было такой возможности из-за множества мероприятий. Но я считаю, что мы должны возобновить эту традицию. В период COVID не было такой возможности. Однако традиции являются неотъемлемой составной частью мировоззрения азербайджанского народа. Поэтому мы возобновили эту традицию.

Новых успехов, новых побед, Азербайджанское государство всегда будет рядом с вами. Весь наш народ радуется вашим успехам, все они высоко оцениваются и будут оцениваться», — подытожил президент страны.