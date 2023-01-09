Спорт — важная часть общественной жизни каждой страны. В некоторых странах это считается приоритетом, как в Азербайджане, а в некоторых странах — нет. Но я считаю, что мы на правильном пути. Потому что пропаганда здорового образа жизни должна быть приоритетом для каждой страны.

Об этом заявил президент Азербайджана, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии, посвященной спортивным итогам 2022 года. Информацию приводит пресс-служба главы государства.

«Отрадно, что сегодня есть все возможности для занятий спортом. В регионах было создано около 50 олимпийских спортивных комплексов, этот процесс продолжается. В то же время мы проводили самые престижные спортивные соревнования в городе Баку и будем впредь проводить новые соревнования. В нашей стране пройдут чемпионаты мира и Европы, уже проводились квалификационные турниры Олимпийских игр, и в будущем это не будет исключением. Мы находимся на завершающей стадии подготовки к летним Олимпийским играм. 2023 год станет решающим по многим параметрам. Поэтому вся наша спортивная общественность, министерство, Национальный олимпийский комитет, федерации, клубы, спортивные общества, конечно же, должны видеть главное направление в том, что Азербайджан подтвердил свою силу на летних Олимпийских играх.

Что касается массовости спорта, то считаю, что пропаганда в регионах должна приобрести более широкий размах. В последнее время в нескольких парках города Баку мы создали условия для занятий спортом на открытом воздухе, где установлены тренажеры. Считаю, что мы должны распространить этот опыт на все регионы, и там он должен применяться. Министерству, местным органам исполнительной власти следует серьезно заняться этим вопросом. Потому что, возможно, не у каждого человека есть время или финансовые возможности, чтобы посещать спортзалы. Поэтому на открытом воздухе, — а погодные условия в большинстве мест Азербайджана хороши в течение всего года, — это будет иметь огромное влияние как на здоровье людей, так и на развитие спорта в целом. Поэтому я считаю, что в этом есть большая необходимость», — отметил лидер страны.