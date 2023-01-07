Лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти был избран ее спикером в 15-м туре голосования. Трансляцию заседания ведут центральные американские телеканалы.

Маккарти получил 216 голосов, чего в данном случае хватает для избрания, так как несколько законодателей не отдали свои голоса ни одному из кандидатов.

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09:05 Палата представителей Конгресса США по итогам 14-го тура голосования не смогла выбрать нового спикера. Об этом сообщает CBS News.

В 14-м туре лидер республиканцев Кевин Маккарти получил 216 голосов, однако из-за разногласий в рядах партии не набрал необходимые 218 голосов. При этом накануне он выражал уверенность, что уже заручился поддержкой необходимого для его избрания спикером числа республиканцев.

6 января сообщалось, что палата представителей Соединенных Штатов не смогла избрать спикера по итогам 11-го тура голосования.