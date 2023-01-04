Иранская актриса Таране Алидусти, которую задержали в декабре прошлого года по обвинению в публикации недостоверной информации и поддержке антииранских течений, отпущена под залог.

Об этом сообщает агентство Isna со ссылкой на адвоката артистки Захру Минуи.

Алидусти известна по роли Раны в оскороносном фильме «Коммивояжер» (2016).

«Мой клиент был освобожден сегодня, 4 января, после внесения залога», — сказала правозащитник.

В Иране с середины сентября 2022 года идут массовые беспорядки и протесты на фоне гибели 22-летней девушки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвиняли правительство в гибели Махсы.