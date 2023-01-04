Председатель Национального совета по электронным СМИ Латвии Иварс Аболиньш исключил возможность возобновления аннулированной в декабре лицензии телеканала «Дождь», пишет ТАСС со ссылкой на объединенный новостной портал Латвийского радио и Латвийского телевидения.

«Никакие переговоры о возврате лицензии невозможны, потому что канал допустил серьезное нарушение закона», — подчеркнул глава регулятора. По его словам, латвийские власти отказываются вернуть канал в эфир еще и потому, что хотят уменьшить доминирование программ на русском языке. Аболиньш подчеркнул, что поддерживать дополнительный контент на русском «абсолютно неправильно».