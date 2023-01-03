Командующий Корпуса стражей исламской революции ВС Ирана (КСИР) генерал-лейтенант Хосейн Салами заявил в ходе траурной церемонии в Тегеране по случаю третьей годовщины гибели иранского генерала Касема Сулеймани, что Иран сохраняет за собой право на месть США за его убийство. Об этом сообщает телеканал «Аль-Маядин».

«Иран не отменял своего решения о возмездии США за этот теракт. Операция по отмщению готовится и будет проведена в подходящее время в нужном месте», — сказал Салами.

В Иране сегодня проходят народные шествия по случаю третьей годовщины гибели генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает Tasnim.

«В мечети Мосалла в Тегеране началась торжественная церемония по случаю третьей годовщины гибели командующего спецподразделением КСИР генерала Касема Сулеймани, который был убит 3 января 2020 года террористическими силами США в международном аэропорту Багдада вместе с заместителем главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандисом и другими его спутниками», – сказано в сообщении.