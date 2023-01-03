Министерство иностранных дел Турции назвало рейд министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира на территорию мечети Аль-Акса «провокационной акцией».

«Мы выражаем свою обеспокоенность и осуждаем провокационную акцию министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира против мечети Аль-Акса под охраной израильской полиции», — сказано в сообщении.

Турецкий МИД также призвал Израиль ответственно действовать в целях предотвращения таких провокаций, которые могут вызвать эскалацию напряженности в регионе.