Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани открещивается от поддержки России в ее войне против Украины и заверяет, что оборонное сотрудничество между Тегераном и Москвой осуществлялось до полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Представитель министерства заявил, что Иран не является частью конфликта между РФ и Украиной, и назвал обвинения в адрес Тегерана «безосновательными».

«Иран не является частью конфликта в Украине, и безосновательные обвинения в адрес Ирана не помогут решить вопрос», — сказал Канаани на пресс-конференции.

«Оборонное сотрудничество Ирана с другими странами основано на общих интересах и осуществляется в соответствии с международными законами и правилами», — заявил представитель МИД Ирана.

Канаани также добавил, что власти Украины должны прекратить выдвигать «безосновательные и ложные обвинения» против Ирана, при этом рекомендовал рассмотреть возможные решения кризиса.