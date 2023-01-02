Израиль продолжит любыми способами пытаться предотвратить получение Ираном ядерного оружия и для этого будет создавать широкий международный фронт против Тегерана.

Об этом заявил новый глава израильского МИД Эли Коэн, выступая на церемонии вступления в должность.

«Государство Израиль является единственной страной среди членов Организации Объединенных Наций, которую открыто призывает уничтожить другое государство — член этой организации. Израиль стремится любым способом предотвратить приобретение Ираном военного ядерного потенциала», — сказал министр, стенограмму выступления которого распространила пресс-служба израильского МИД.

Коэн констатировал, что восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, против которого настойчиво выступал Израиль в прошлые месяцы, утратило актуальность. «На фоне сформировавшегося международного консенсуса, согласно которому ядерное соглашение с Ираном больше не актуально, мы сосредоточимся (наряду с укреплением собственного независимого потенциала сил безопасности для каждого возможного сценария) на усилиях по формированию международного фронта для срыва иранских ядерных планов», — указал он.

Министр добавил, что обеспокоенность у Израиля вызывают и другие разработки Ирана в сфере вооружений. «Действия Ирана находят отражение не только в его стремлении получить ядерное оружие, но и в проекте ракет большой дальности, развитии беспилотных летательных аппаратов и финансировании международного терроризма. Страны мира должны перестать прятать голову в песок», — подчеркнул Коэн.