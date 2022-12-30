Несмотря на заявление министра обороны России Сергей Шойгу, который вчера, 29 декабря, объявил о завершении мобилизации в России, украинская разведка располагает информацией о планах россиян провести новую волну. Об этом говорится в заявлении начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в интервью BBC.

«При формировании новых подразделений им (россиянам) не хватает живой силы. Исходя из этого, они сейчас рассматривают и уже приняли для себя решение, чтобы с 5 января начать очередную волну мобилизации», — рассказал Буданов.

Он также рассказал, что сейчас у россиян очень большие проблемы с комплектованием уже существующих подразделений из-за того, что те уже участвуют в боевых действиях и имеют огромные потери.

По словам Буданова, нет никакой разницы, когда именно будет объявлена мобилизация в России, «5 или 9 января — в принципе, это ничего не изменит», ведь из-за потерь живой силы им в любом случае придется это сделать.

«Это еще учитывая тот факт, что мобилизация, которую они, вроде бы закончили, никуда не делась. Она продолжается, и по состоянию на данный момент мобилизуют полным ходом людей на войну», — пояснил глава разведки.