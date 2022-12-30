Новый премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал основные цели своего правительства, одной из которых является остановка ядерной программы Ирана, сообщает в четверг The Times of Israel.

По ее сообщению, выступая в однопалатном парламенте Израиля Кнессете, Нетаньяху назвал главными целями своего правительства остановку ядерной программы Израиля, разработку государственной инфраструктуры, которая позволит соединить окраины с центром страны, и восстановление внутренней безопасности Израиля.

Он также отметил, что его правительство будет бороться с растущей стоимостью жизни и улучшать образование в стране. Нетаньяху пообещал сделать Израиль сильной и процветающей «мировой державой».