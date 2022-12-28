В Турции предотвратили новый теракт, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.
По его словам, на юго-востоке Турции были задержаны 5 террористов со взрывчаткой и получивших «инструкции из Ирана».
В Турции предотвратили новый теракт, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу.
По его словам, на юго-востоке Турции были задержаны 5 террористов со взрывчаткой и получивших «инструкции из Ирана».
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