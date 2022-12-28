«27 декабря в 10:45 на служебном участке погранзаставы погранотряда «Шамкир» Пограничных войск Государственной пограничной службы вблизи села II Шихлы Газахского района при попытке нарушить государственную границу Азербайджана в направлении Грузии были задержаны двое граждан Пакистана», сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Согласно сообщению, в ходе расследования было установлено, что задержанные легально приехали в Азербайджан страну, пытались перейти границу в направлении Грузии, а оттуда эмигрировать в одну из европейских стран.