Глава SpaceX Илон Маск заявил, что теперь его космическая компания имеет около 100 активных спутников связи Starlink над территорией Ирана.

Как передает Reuters, о планах активировать сервис над этой ближневосточной страной он заявлял еще осенью 2022 года.

«Мы уже приближаемся к тому, чтобы активными в Иране были сразу 100 спутников Starlink», — отметил бизнесмен. По данным агентства, в планы Маска входит не только желание освоить дополнительный рынок, но и политические мотивы.

В сентябре этого года глава SpaceX уверял, что Starlink необходим Ирану «для продвижения интернет-свободы и свободного потока информации». Также Маск рассказывал, что просил власти США сделать исключение из санкций для обеспечения работы Starlink в Иране.

Пока нет информации о том, имеются ли терминалы компании внутри страны и каким способом их планируют доставлять в Иран. В официальной продаже терминалов нет.