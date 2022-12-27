Соединенные Штаты призывают Иран освободить без каких-либо условий всех участников протестов в стране.

Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы призываем к освобождению без всяких условий всех людей, заключенных под стражу в Иране за мирное осуществление своих свобод», — написал он на своей странице в Twitter.

Прайс напомнил об исключении по инициативе США Ирана из Комиссии по положению женщин ООН. По его словам, это было сделано «в поддержку смелых иранских женщин». «Борьба за их права продолжается», — добавил представитель американского внешнеполитического ведомства.