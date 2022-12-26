Задержан главный врач Масаллинской центральной районной больницы.

Cегодня в ходе операции, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, был задержан главный врач больницы Эшгин Алиев, сообщает АПА.