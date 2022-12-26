Президент Чехии Милош Земан призвал продолжать поддержку Украины, включая оказание военной помощи, и настаивает на том, что России, в конце концов, придется уйти из Украины. Об этом сообщает LRT.

«Я убежден, что рано или поздно давление свободных стран заставит Россию покинуть территорию Украины», — подчеркнул Земан в традиционном рождественском обращении по телевидению.

Он сказал, что всегда выступал за справедливые экономические отношения между его страной и Россией, особенно когда речь шла о важных поставках энергоносителей.

«Но сейчас безопасность мира, а значит и Чехии, находится под угрозой, и поэтому экономические интересы должны уступить место интересам безопасности», — заверил он.

Издание отмечает, что до нападения России на Украину Земана считали противником жестких санкций Евросоюза в отношении России, поэтому часто критиковали за его «пророссийскую» позицию.

Кроме того, издание напомнило, что Земан в последний раз обращался к стране как президент.

«После двух сроков он больше не сможет баллотироваться на третий срок на выборах 13 и 14 января», — подчеркнула LRT.