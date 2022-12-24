Британский премьер-министр Риши Сунак опубликовал в Twitter трогательное рождественское видео в поддержку Украины.

В нем говорится о предпраздничных днях двух девочек: из Украины и Британии. Маленькая украинка вынуждена жить в условиях воздушных тревог, отключения электроэнергии, воды и тепла. Британка же наслаждается рождественской атмосферой, ходит по ярко освещенным украшенным магазинам и ждет праздника. В конце концов она делится частицей тепла с украинкой, прислав в Киев подарок.

«В это Рождество мы с тобой, Украина», — подписал Сунак видеоролик.