Иран работает над укреплением своих оборонных отношений с Россией и продолжает поставлять ей современное вооружение Об этом заявил глава «Моссада» Дэвид Барнеа, слова которого приводит Jpost.

«Мы предостерегаем от будущих намерений Ирана, которые они пытаются сохранить в секрете, по углублению и расширению поставок современного оружия в Россию, расширению проекта по обогащению урана и активизации своих атак против дружественных мусульманских стран в регионе», — сказал Барнеа.