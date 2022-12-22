Не секрет, что азербайджанский кинематограф переживает не лучшие времена, несмотря на наличие в стране сразу двух Союзов кинематографистов.

Известный азербайджанский кинорежиссер Самир Керимоглу, комментируя Minval.az «кататоническое» состояние, в котором пребывает сегодня национальный кинематограф, отметил, что после былого расцвета такое забвение – оскорбительно и нечестно, потому что азербайджанский кинематограф XX века подарил зрителю множество прекрасных фильмов самых разных жанров, которые полюбились зрителям совершенно разных поколений, были буквально разобраны на цитаты, и не потеряли своей актуальности даже сегодня, в период смены эпох, ценностей и понятий. А значит, есть таланты в своем отечестве, просто на данный момент таланты эти не востребованы.

«Я могу озвучить причины упадка национального кинематографа: это, прежде всего, нехватка финансирования, незаинтересованность чиновниками Минкультуры в представленных проектах, бюрократия, отсутствие хороших сценаристов и качественных артистов, способных вжиться в образ настолько, чтобы зрители в него поверили», — говорит режиссер.

По его словам, в сложной ситуации, в которой оказался азербайджанский кинематограф, не предвиделось бы просвета, если бы не одно весомое НО.

«20 апреля 2022 года президент Ильхам Алиев подписал указ о создании юридического лица публичного права «Агентство кино Азербайджанской Республики». Известие об этом вселило надежду в сердца многих азербайджанских режиссеров, пребывающих в так называемом «культурном и творческом упадке» из-за невозможности снимать хорошее кино и выставлять его на суд зрителя», — говорит Керимоглу, отметив также, что с точки зрения развития кинематографии в Азербайджане, в том числе поддержки местного и совместного кинопроизводства, стимулирования деятельности кинематографических предприятий и участников киноиндустрии, а также применения новых информационно-коммуникационных технологий и инноваций в области кинематографии, Агентство вселяет надежду на будущее не только субъектам данной отрасли, но и всем кинолюбителям.

«Распоряжение главы государства подарило надежду на то, что Феникс из пепла все же возродится, и день возрождения уже близок, верю! Согласно информации, которую я получил от надежного источника, Агентство начнет работать весной следующего года, хоть официально эта дата нигде пока не была озвучена», — отмечает режиссер.

По его словам, работа предстоит очень большая: Азербайджан вернул под родное знамя утраченные в годы армянской оккупации районы и вписал свое имя в историю стран-победителей.

«Свидетелей этих печальных и кровавых лет, а также души наших шехидов необходимо обессмертить, поведать о них миру, рассказать, как страшно быть гонимым, лишенным дома, как страшно умереть в 20 лет, и каково это – вернуться к родному очагу, и жить, несмотря ни на что. Показать боль и надежду – вот задача азербайджанского кинематографа послевоенной эпохи», — говорит С. Керимоглу

Яна Мадатова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Подготовка научных, культурно-просветительских программ».