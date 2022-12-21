Мы обсудили все формы сотрудничества. Между нами существует крепкая и искренняя дружба. Азербайджан невозможно обратить против Сербии, а Сербию против Азербайджана. Это невозможно. Никто не в силах сделать такое.

Об этом сказал президент Сербии Александар Вучич в заявлении для прессы после встречи один на один с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Мы поддерживаем территориальную целостность друг друга. Так было и так будет продолжаться. Я признателен президенту Алиеву, потому что он в точности знает, с какими трудностями мы столкнулись в вопросе охраны общественного порядка на территории нашей страны и поддержки требований Устава ООН. Я также благодарю его за все то, что узнал у него, в том числе по вопросам, связанным с будущим, потому что могу более реально и серьезно видеть, что ждет нас в будущем», — добавил президент Сербии, слова которого приводит пресс-служба президента Алиева.