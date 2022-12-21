Президент России Владимир Путин призвал повсеместно использовать и развивать беспилотники в Вооруженных силах РФ. Заявлении прозвучало на расширенной коллегии Министерства обороны.

По его словам, совершенствование беспилотников — актуальная задача. В частности необходимо уделить внимание способам их применения.

«Опыт специальной военной операции показал, что использование беспилотников стало практически повсеместным и такой арсенал средств должен быть в боевых отделениях, во взводах, ротах, батальонах, — сказал Владимир Путин.