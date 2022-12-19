Сборная Аргентины по футболу 18 декабря в серии пенальти обыграла Францию в финале ЧМ-2022 и стала чемпионом мира в третий раз в истории.

Первым Кубок мира над головой поднял Лионель Месси: до сих пор одним из главных аргументов критиков футболиста, которого многие называют лучшим игроком в истории футбола, было именно отсутствие звания чемпиона мира — но теперь этот титул у 35-летнего Месси есть, а сам он провел выдающийся турнир, забив на всех его стадиях, в том числе дважды в финале.

Сотни тысяч жителей Аргентины вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу — первую для страны со времен Диего Марадоны. «Медуза» показывает, как это было.