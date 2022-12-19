Власти Ирана готовы нормализовать отношения с Саудовской Аравией, когда сочтут, что Эр-Рияд готов к этому.

Об этом заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая на форуме в Тегеране.

«Переговоры с Саудовской Аравией продолжатся по прежнему пути, мы готовы идти по пути официальной дипломатии, вновь открыть посольства двух стран и вернуться к нормальным отношениям, когда саудовская сторона будет к этому готова», — сказал министр, отвечая на вопрос о возможности встречи с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом на полях второй Багдадской конференции по сотрудничеству и партнерству, которая запланирована на 20 декабря в Аммане.

«Мы всегда приветствовали сотрудничество и взаимодействие со странами региона и Персидского залива», — заверил шеф иранской дипломатии.

По оценке Абдоллахияна, конференция в Аммане «может создать пространство для преодоления вызовов в регионе», важным посылом этой встречи «должен быть акцент на региональное сотрудничество без иностранного вмешательства».