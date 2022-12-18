21: 41

После перерыва Месси забил третий гол. 3:2 в пользу Аргентины, но затем Франция снова сравняла счет с пенальти. 3:3.

21:06

Сборная Франции отыграла два мяча в течение минуты и сравняла счет во втором тайме финального матча чемпионата мира по футболу с командой Аргентины. Встреча проходит на Национальном стадионе в Лусаиле.

Дублем в составе сборной Франции отметился Килиан Мбаппе (80-я минута, с пенальти, 81-я). В первом тайме в составе аргентинской команды отличились Лионель Месси (23, с пенальти) и Анхель Ди Мария (36). Счет в матче стал 2:2.