Россия сменила место запуска иранских дронов-камикадзе с Крыма на Краснодарский край, опасаясь уязвимости аннексированного полуострова, считает британская разведка.

Анализируя недавние массированные удары по инфраструктуре Украины, Минобороны Великобритании отмечает, что, помимо ракет, российские войска «почти наверняка» запускали и иранские беспилотники-камикадзе.

Местом запуска в сводке британской разведки называется территория Краснодарского края. «Изменение места запуска, вероятно, связано с озабоченностью российского командования по поводу уязвимости Крыма», — отмечает разведка. Кроме того, новое место более удобно с точки зрения пополнения запасов оружия: оно доставляется из Астрахани.