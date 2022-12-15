Российская Федерация потерпела неудачу в войне против Украины и будет продолжать проигрывать во всех своих военных целях. Чем дальше, тем будет только хуже для Москвы.

Об этом говорится в заявлении главы комитета начальников штабов Великобритании адмирала Тони Радакина, которого цитирует Financial Times.

По его словам, истощение боеприпасов у россиян уменьшает их способность проводить успешные наземные наступления.

«Россия проигрывает, свободный мир выиграет, а война в Украине станет лишь тяжелее для сил Москвы, поскольку им не хватает боеприпасов…РФ потерпела поражение и терпит поражение во всех своих военных целях», — заявил Радакин.

Он также отметил, что «в Москве голый шкаф», в то время как более 50 союзников поддерживают Киев средствами и вооружением со всей политической решительностью.

При этом британский адмирал подчеркнул, хорошей новостью является коллективный ответ Запада на российскую угрозу.

«Это принесло настоящую победу в нашей досягаемости и направило мощный сигнал другим авторитарным государствам. Плохая новость же заключается в том, что противостояние этим угрозам требует дополнительных инвестиций», — добавил Радакин.