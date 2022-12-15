Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) принял решение об исключении Ирана из состава Комиссии по положению женщин (КПЖ) на оставшийся срок полномочий в 2022—2026 годах. Об этом сообщает ТАСС.

Голосование по этому вопросу проводилось по инициативе США. В резолюции говорится, что ЭКОСОС выражает «серьезную озабоченность в связи с действиями правительства Исламской Республики Иран с сентября 2022 года, направленными на постоянный подрыв и все более широкое подавление человеческих прав женщин и девочек, в том числе право на свободу выражения мнений, зачастую с применением чрезмерной силы».

За резолюцию высказались 29 стран: Австрия, Аргентина, Бельгия, Бенин, Болгария, Великобритания, Гватемала, Греция, Израиль, Италия, Дания, Канада, Колумбия, Латвия, Либерия, Ливия, Новая Зеландия, Панама, Перу, Португалия, Республика Корея, США, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили и Япония.

Против проголосовали восемь государств: Боливия, Зимбабве, Казахстан, Китай, Нигерия, Никарагуа, Оман и Россия.

Воздержались от голосования 16 стран: Бангладеш, Белиз, Ботсвана, Габон, Индия, Индонезия, Кот-д’Ивуар, Маврикий, Мексика, Мадагаскар, Республика Конго, Соломоновы острова, Таиланд, Танзания, Тунис и Эсватини.