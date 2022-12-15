Приближенный к армянским властям глава Европейской партии Тигран Хзмалян обвинил российских миротворцев в блокировке Лачинской дороги. По его словам, сепаратистов Карабаха держат в блокаде не азербайджанские активисты, а российские миротворцы.

«Внимательно посмотрите машины какой страны перекрыли Лачинскую дорогу. Очень жалею, что Артак Бегларян (представитель сепаратистов Карабаха, проводит акцию протеста перед офисом ООН в Ереване в знак протеста «блокирования» азербайджанскими активистами Лачинской дороги — прим. «Минвала») не видит, если бы он видел, наверно понял бы у посольства какой страны должен был сидеть», — заявил Хзмалян в своем «Фейсбуке».