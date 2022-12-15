Сегодня перед нами вопрос, что нам делать с учителем, набравшим 10, 20 баллов?

Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на общественных слушаниях в комитете Милли Меджлиса по науке и образованию на тему «Сертификация педагогов, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях».

Министр сказал, что в настоящее время учителя, не знающие свой предмет, обучают 60 тысяч детей:

«Учителя, обучающие 10%-15% детей, знают свой предмет на очень низком уровне. Необходимо найти ответ на вопрос, что можем сделать?».