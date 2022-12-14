МИД Турции назвал неприемлемой и предвзятой позицию Совета Евросоюза касательно торгово-экономического сотрудничества между Москвой и Анкарой.

Об этом говорится в заявлении министерства, распространенном в среду.

«Решения Совета ЕС по общим вопросам игнорируют дипломатические усилия Анкары по прекращению войны в Украине и ее твердую поддержку территориальной целостности этой страны. <…> Удивлены, что, несмотря на официальную позицию Турции [в вопросе урегулирования], которая заключается в отказе от участия в односторонних санкциях, ее [позицию] представляют в качестве преднамеренной попытки сорвать антироссийские санкции», — отмечается в документе.

В министерстве напомнили, что торгово-экономические связи Турции с Россией не преследуют цель снизить эффективность антироссийских санкций.

«Поддержка диалога с Москвой важна и с точки зрения минимизации негативных последствий войны. Примером этому служат зерновое соглашение и обмен пленными между РФ и Украиной», — говорится в заявлении.

МИД Турции также заявил, что последние решения Совета ЕС свидетельствуют, что «общие интересы Евросоюза приносятся в жертву интересам отдельных государств».

«Подобные шаги не способствуют развитию отношений между Турцией и ЕС и не формируют конструктивную повестку. Мы отвергаем несправедливые претензии ЕС в адрес Турции в вопросах демократии, верховенства закона и прав человека. Кроме того, Анкара не принимает неудачных заявлений ЕС касательно ситуации в Восточном Средиземноморье и на Кипре», — подчеркивается в документе.