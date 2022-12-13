Арабские соседи Ирана в Персидском заливе примут меры для укрепления своей безопасности, если Тегеран получит ядерное оружие. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд, передает Reuters.

«Если Иран получит действующее ядерное оружие, все ставки будут сняты», — сказал принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд . «Мы находимся в очень опасном пространстве в регионе… государства региона обязательно изучат возможности обеспечения своей безопасности».