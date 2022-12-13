Основные опасения российских властей связаны с возможным нанесением Вооруженными силами Украины удара по временно захваченному Крыму. Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, сейчас российские захватчики выстраивают оборону на запорожском направлении в треугольнике Энергодар – Мелитополь – Токмак.

«Потому что главное их опасение – это прямой удар по Крыму. Он обрушивает весь южный фронт, ВСУ и другие силы обороны выходят прямо на границу Крыма. Для них это полная моральная катастрофа», – подчеркнул Арестович.