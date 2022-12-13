Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев принял участие в состоявшейся в Туркменистане встрече министров транспорта Туркменистана, Азербайджана и Турции.

Согласно информации министерства, на встрече министр сказал, что за последние 20 лет Азербайджан стал инициатором ряда крупных региональных транспортных и коммуникационных проектов.

Он добавил, что Средний коридор по сравнению с альтернативными маршрутами более выгоден. Еще одним фактором, который может оказать существенное влияние на расширение транзитного потенциала Среднего коридора и привести к стратегическим изменениям в транспортно-коммуникационной карте региона, является открытие Зангезурского коридора в кратчайшие сроки.

Министр заявил также, что «наша общая цель — максимально использовать транспортный потенциал региона. Взаимодополняемость наших транспортных систем будет способствовать устойчивому экономическому росту наших стран».