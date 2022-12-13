В центральном Иране демонстранты сожгли ведущее в стране бюро по разработке дронов и ракет. Этой ночью толпа атаковала Исфаханский технологический университет. Причем их главной целью как раз стал научный центр, где создаются современные виды иранских вооружений, в том числе беспилотники.

Протестующие подожгли помещение, где располагалось бюро, в результате пожара погибли несколько сотрудников и множество документов, которые касаются создания дронов.

Власти полагают, что атака была целенаправленной. Тем более что ранее демонстранты подожгли казармы на одной из иранских военных баз, в результате пострадали десятки военнослужащих.