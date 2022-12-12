Евросоюз (ЕС) примет очень жесткие санкции против Ирана из-за ситуации с протестами и военными поставками в Россию. Об этом заявил в понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, пишет ТАСС.

«Мы примем очень, очень жесткие санкции против Ирана. Мы предпримем любые меры в поддержку иранских женщин и мирных протестов, — сказал он. — Санкции, которые будут утверждены сегодня, вводятся одновременно по гуманитарным причинам и за иранскую поддержку России. Я говорил в пятницу с иранским министром, Иран продолжает утверждать, что не поставляет беспилотники».