10 декабря в 16:55 в результате нарушения правил обращения с оружием в Газахской отдельной пограничной дивизии пограничных войск Государственной пограничной службы военнослужащий срочной службы Алиев Мухаммед Магеррам оглу 2003 года рождения скончался от огнестрельного ранения, сообщает АПА.

С целью расследования случившегося по указанию начальника Государственной пограничной службы на место происшествия был командировао командир пограничных войск.

По факту проводятся совместные следственные действия с органами прокуратуры.

Руководство Государственной пограничной службы выражает глубокие соболезнования родственникам погибшего военнослужащего.