Предложение Москвы о создании «газового союза» России, Казахстана и Узбекистана может обсуждаться на саммите ЕврАзЭс 9 декабря в Бишкеке, где соберутся президенты России, Казахстана и премьер Узбекистана, заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.

«Эта идея в стадии обсуждения, и я не исключаю, что и в Бишкеке каким-то образом будет затронута. От Узбекистана, как я уже сказал, будет премьер-министр (Абдулла Арипов). Может быть, будет какой-то контакт по ходу этой встречи», — сказал он, отвечая на вопрос «Интерфакса», поступила ли уже от Ташкента какая-то официальная реакция на предложение Москвы.

Ушаков рассказал, что в саммите, помимо Владимира Путина и Абдуллы Арипова, примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, а также премьер Армении Никол Пашинян.