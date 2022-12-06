В Кяльбаджарскую военную прокуратуру поступила информация о том, что 5 декабря 2022 года военнослужащий Н-ской воинской части Министерства обороны, солдат Азимамедов Нахид Махир оглу покончил с собой, застрелившись из огнестрельного оружия.

Как сообщил старший помощник военного прокурора республики – глава пресс-службы военной прокуратуры, старший советник юстиции Фирад Алиев, на основании поступившей информации сотрудниками Кяльбаджарской военной прокуратуры был проведен осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств изъяты предметы, имеющие значение для дела, получены объяснения и совершены другие действия.

По факту в Военной прокуратуре Кяльбаджарского района было возбуждено уголовное дело по статье 125 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены необходимые следственные действия.

В настоящее время следствие продолжается и будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.