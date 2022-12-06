Двенадцать человек задержаны в Иране по подозрению в подрывной деятельности против национальной безопасности страны и получении поддержки от иностранных государств, передает местное агентство Tasnim со ссылкой на подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Отмечается, что члены сети были задержаны в Центральной провинции Ирана. Их подозревают в осуществлении подрывной деятельности при поддержке со стороны лиц в Германии и Нидерландах.

«Сеть, состоящая из 12 человек, связанных с иностранными элементами, была выявлена и задержана в одной из областей провинции», — заявили в подразделении КСИР.

По заявлениям иранских военных, члены сети занимались подготовкой оружия, намеревались провести диверсии, но были задержаны до того, как осуществили свои планы.