5 декабря 2022 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов совершил деловой визит в Россию. Об этом сообщает МИД Азербайджана.

В начале визита министр иностранных дел Джейхун Байрамов посетил могилу неизвестного солдата в Александровском саду в Москве и возложил венок к вечному огню.

Позже министр Джейхун Байрамов провел совместную встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в составе двусторонней и многочисленной делегации.

На встрече были обсуждены текущие вопросы повестки дня сотрудничества между Азербайджаном и Россией, сотрудничества в сфере экономики, образования, транспорта и других двусторонних и региональных областях, а также вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, реализации трехсторонних заявлений.

Министр Джейхун Байрамов выразил удовлетворение диалогом на высоком уровне и тесными контактами между Азербайджаном и Россией. Министр сообщил, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. Он отметил, что проводятся различные мероприятия, и эти мероприятия будут способствовать развитию двусторонних отношений.

Министр Джейхун Байрамов также проинформировал другую сторону о мирной повестке и шагах, предпринятых Азербайджаном в постконфликтный период.

Он привлек внимание к попыткам Армении затормозить этот процесс, невыполнению ею своих обязательств по Трехстороннему заявлению, особенно 4-го и 9-го пунктов, неспособности полностью вывести свои силы с наших территорий и воспрепятствование открытию всех коммуникаций. Министр Джейхун Байрамов рассказал об опасности противопехотных мин в освобожденных районах и подчеркнул, что обнаружение в 2021 году мин производства Армении на территории Азербайджана является серьезным нарушением Арменией своих обязательств. Он отметил, что это наносит ущерб мирному процессу. Кроме того, обсуждался вопрос о незаконной эксплуатации наших природных ресурсов на наших территориях, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент.

После встречи между министерствами иностранных дел Азербайджана и России был подписан план политических консультаций на 2023-2024 годы.

Позже с участием министров состоялась церемония маркировки специальным почтовым штемпелем марок, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией. В то же время был представлен 2-й том вновь изданного сборника документов, подписанных между Азербайджаном и Россией.

После встречи состоялась совместная пресс-конференция министров иностранных дел Азербайджана и России. В ходе конференции министры выступили с заявлениями и ответили на вопросы представителей СМИ.