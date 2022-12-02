С 1 января следующего года работники Государственной миграционной службы будут ежемесячно получать прибавку к должностному окладу в 1,1-кратном размере ежемесячной зарплаты. Это изменение нашло отражение в законопроекте ”О внесении изменений в ”Положение о прохождении службы в органах миграции», который обсуждался сегодня на заседании Милли меджлиса и был принят в третьем чтении, сообщает Minval.az.

В настоящее время при ежегодном уходе сотрудников миграционных органов в отпуск им выплачивается пособие в размере двухмесячного оклада. При этом работникам миграционных органов может ежегодно оказываться материальная помощь в двукратном размере их месячной заработной платы.

Согласно изменениям, с 1 января 2023 года эти нормы больше не будут действовать. Иными словами, с 1 января следующего года при ежегодном уходе сотрудников миграционных органов в отпуск им не будут выплачиваться пособия в размере двухмесячного оклада, материальная помощь в двойном размере их месячного оклада ежегодно предоставляться не будет.