Бойкотировать французские товары призвал азербайджанцев депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев. Об этом он заявил во время выступления в парламенте, сообщает Minval.az.

«Мы же не обязаны пользоваться французскими продуктами. Если мы не можем сделать это официально, то должны сделать добровольно», — сказал депутат.

Гамзаев заявил, что необходимо объявить протест депутатам Сената и Национального собрания Франции: «В последнее время мы видим, что через Лачинскую дорогу в районы, где находятся сепаратисты, везут оружие. Вчера же стало известно, что туда поехали и военные специалисты Ирана. Через некоторое время мы услышим из СМИ, что иранские или французские беспилотники уже в азербайджанском небе. Мы не должны это терпеть. Необходимо устранять эти ловушки. Мы должны дать твердый отпор и Франции, и Ирану, и всем покровителям Армении».