Президент США Джо Байден готов пойти на военный вариант решения вопроса о недопущении получения Ираном ядерного оружия.

Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли во время онлайн-конференции, организованной журналом Foreign Policy.

«Президент США Джо Байден заявил, что в крайнем случае он согласится на военный вариант, если это будет необходимо, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие», — сказал сотрудник Госдепартамента.

Р. Мэлли добавил, что в настоящее время в этом нет необходимости.