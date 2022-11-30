В Азербайджане выявлено еще 49 случая заражения коронавирусом, 50 человек вылечились. Данную информацию приводит Оперштаб при Кабинете Министров.

2 пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 824337 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 814103 человека вылечились, 9980 скончались, число активных больных — 254.

За прошедшие сутки проведено 1784 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7375442 теста.

В Азербайджане за последние сутки от COVID-19 вакцинирован 571 человек.

В течение дня зарегистрировано 199 вакцинированных первой дозой. Число привитых второй дозой составило 130 человек, тремя и более дозами – 195 человек, количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата — 47 человек.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13922356.