Директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков заявил в разговоре с РИА Новости, что нет никаких свидетельств о намерении Ирана заняться разработкой ядерного оружия.

Он подчеркнул, что Иран остается добросовестным участником Договора о нераспространении ядерного оружия. А в 2015 году Тегеран, чтобы снять все вопросы, согласился на Совместный всеобъемлющий план действий.

«После этого на протяжении нескольких лет Иран оставался наиболее проверяемым государством среди членов агентства (МАГАТЭ. — ред.), никаких отклонений от его обязательств выявлено не было», — отметил Ермаков.

Дипломат назвал домыслами утверждения о разработке ядерного оружия в Иране.

«Многие другие страны с развитым ядерным топливным циклом, в том числе в Европе, стоят намного ближе к производству ядерного взрывного устройства, нежели Иран», — заявил Ермаков.