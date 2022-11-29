Родственникам игроков национальной сборной Ирана по футболу начали угрожать перед финальным матчем в групповом этапе чемпионата мира против сборной США.

Футболистам пообещали посадить их близких в тюрьму и подвергнуть их пыткам в случае, если игроки не будут «вести себя прилично» в игре против принципиального соперника. Об этом пишет CNN со ссылкой на источник.

21 ноября футболисты сборной Ирана отказались петь гимн перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре против команды Англии. Во время исполнения национального гимна игроки иранской команды стояли молча. Болельщики на трибунах стадиона «Халифа» в Дохе встретили решение футболистов аплодисментами.