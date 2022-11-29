В течение 3 ближайших месяцев российская армия может потерять погибшими дополнительно 100 000 российских военных, что связано с ведением боевых действий в тяжелых зимних условиях.

Об этом пишет итальянский военный аналитик, эксперт по сухопутным силам НАТО Томас Тайнер. На своей странице в социальной сети Twitter он отметил сразу 7 факторов, которые усилят и без того катастрофические потери россиян в войне.

Среди них холодная погода, мороз, отсутствие теплой одежды и плохое снабжение оккупационных войск РФ в Украине:

1) отсутствие зимней одежды у российских войск = смерть от переохлаждения;

2) плохая российская логистика = отсутствие теплой еды, чая, обогревательной техники, спальников = смерть от переохлаждения;

3) никаких укрытий и землянок для российских войск не дадут возможность прятаться от стихии = смерть от переохлаждения; 4) земля промерзла = вы больше не можете копать укрытия = российским войскам приходится спать на земле = смерть от переохлаждения;

5) российские войска не могут разжечь огонь. Огонь = дым, привлекающий дроны и артиллерию;

6) мерзлая земля = артиллерия становится эффективнее. Летом снаряды зарываются в землю перед тем, как взорваться. Теперь земля промерзла = больше шрапнели;

7) мерзлая земля = нельзя копать окоп = смерть от артиллерии.

«Путин это знает и отчаянно пытается приостановить войну до весны, поэтому все его лизоблюды требовали от Украины переговоров с Россией, чтобы приостановить войну. Никаких переговоров! Никакой оперативной паузы! Зима поможет Украине освободить большие участки своих территорий. Отправьте зимнюю одежду, артиллерийские боеприпасы и приборы ночного видения, чтобы помочь победить орков», — пишет эксперт.

«Это верхний предел того, сколько россиян погибнет, если Путин действительно отправит зимой в Украину все 300 тысяч мобилизованных. Российская логистика не может обеспечить такое количество войск, а значит 100 000 человек не получат ни еды, ни крова, ни обогревательных материалов и т. д. Они умрут», — подчеркнул он.