По данным одного из командиров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амира Али Гаджизаде, в ходе протестов погибли более 300 человек, включая силовиков, сообщает Associated Press, ссылаясь на иранского военачальника.

По его словам, многими жертвами являлись рядовые иранцы, не принимавшие участия в протестах, но в числе погибших были и сотрудники сил безопасности.

При этом организация «Правозащитники в Иране» (HRAI) публикует информацию, что при беспорядках погиб 451 протестующий и 60 сотрудников служб безопасности, еще более 18 тысяч человек были задержаны.