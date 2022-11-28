Иран и Россия подписали меморандум о взаимопонимании в области экспорта автомобилей на сумму $300 млн.

Об этом сообщило иранское агентство Fars со ссылкой на главу местной Ассоциации производителей автозапчастей.

«Россия станет еще одним покупателем автомашин, собранных на территории исламской республики, — заявил он. — Наши страны уже подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании на сумму $300 млн».

Первая партия автомашин, собранных на территории исламской республики, отправлена в Венесуэлу, ее объем составляет 1 тыс. транспортных средств.